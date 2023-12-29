تراند اليوم : الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر يصاب بالشلل بعد تعرضه للنصب من مدير أعماله.. والكشف عن حجم المبلغ المسروق منه

صحيفة الخليج 365: كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، أن حركة الأخير أصبحت صعبة وحالته الصحية ليست جيدة.

وأضافت في تصريحات لصحف مصرية:مش بيعرف يروح الحمام لوحده وكان فيه دكتور بيتابع معاه لمدة كام يوم وبعدها اختفى.

وأوضحت أن حالته الصحية، تدهورت بعد تعرضه لعملية نصب وسرق منه مبلغ مالي كبير.

وبينت أنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة قدميه، وليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث.

وأكدت أن هذا حدث نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه وسرقته بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك.