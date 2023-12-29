ملكة جمال تغير مهنتها وتصبح سائقة شاحنات ضخمة

ميرنا وليد - بيروت - غيرت عارضة الأزياء البريطانية ميلي إيفرات مهنتها، وأصبحت سائقة شاحنات ضخمة، تجوب بها البلاد لنقل البضائع.



وابتعدت ميلي البالغة من العمر 23 عاماً، عن عالم الموضة، وذلك بعد أشهر من فوزها بلقب وصيفة ملكة جمال إنجلترا عام 2022، ولقب ملكة جمال مقاطعة لينكولنشاير عام 2018، إضافة إلى تاج ملكة الإنسانية بعد جمعها أكبر مبلغ من المال للأعمال الخيرية.

ويعود ميل إيفرات لمهنتها الجديدة إلى نشأتها في بيئة ريفية، إذ كانت تقود الجرارات والآلات الثقيلة.

وأصبحت ميلي تلقب بملكة الطرقات، ذلك بعد أن حصلت على رخصة قيادة الشاحنات الثقيلة.

وكانت ميلي قد أعربت في تصريح صحفي، عن فخرها بتحولها إلى مصدر إلهام للعديد من الشابات، خصوصاً بعد أن أدى تفشي جائحة كورونا إلى نقص في عدد السائقين في بلادها.

وقالت: "أحب التمتع بالحرية مع القيادة، وتأخذني إلى جميع أنحاء البلاد، مقابل أجور ممتازة لنقل البضائع"، مضيفة أنها اندفعت لخوض هذه التجربة بسبب قلة عدد الإناث إلى أقل من 1% في هذا القطاع.

كما شجعت ميلي النساء على خوض هذه التجربة، وقيادة الشاحنات الضخمة على طرقات البلد السريعة، لأنها مهنة لا تقلل من أنوثتهن بحسب قولها.

