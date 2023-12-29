شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية العالمية شير تطالب بالوصاية على أموال ابنها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت المغنية العالمية شير بطلب الوصاية على ابنها الأصغر، إيليا بلو ألمان، بسبب مخاوف من قضايا تعاطي المخدرات ووفقًا لوثائق المحكمة المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس والتي حصلت عليها مجلة People، تطلب المغنية أن تكون الوصي الوحيد على ممتلكات ابنها، مدعية أنه "غير قادر إلى حد كبير على إدارة موارده المالية".

وينص الملف أيضًا على أن "هناك حاجة ماسة" إلى وصي "لحماية ممتلكات إيليا من الخسارة أو الإصابة"، لأنه "غير قادر حاليًا على إدارة أصوله بسبب مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات".

وتضيف الوثيقة أن زوجة ألمان المنفصلة عنه، ماري أنجيلا كينج، لا تصلح لتكون وصية بسبب "علاقتهما المضطربة التي اتسمت بدورة من إدمان المخدرات وأزمات الصحة العقلية".



شير

وجاء في الطلب: "يحق لإيليا الحصول على توزيعات منتظمة من الصندوق الاستئماني، ولكن نظرًا لمشاكله المستمرة المتعلقة بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات، تشعر شير بالقلق من أن أي أموال يتم توزيعها على إيليا سيتم إنفاقها على الفور على المخدرات، مما يترك إيليا بدون أصول لتوفيرها لنفسه وتعريض حياة إيليا للخطر".

ويخلص الملف إلى أن شير "عمل بلا كلل لإدخال إيليا في العلاج وتزويده بالمساعدة التي يحتاجها".

وجاء في الملف: "شير تحب إيليا كثيرًا وقد تصرفت دائمًا مع مراعاة مصلحته الفضلى"، مضيفة أنها "لم تكن قادرة على مناقشة تفضيلاته فيما يتعلق بتعيين وصي مؤقت" بسبب "صحته العقلية والجسدية الحالية"

وبالتالي تم تحديد جلسة الاستماع للأمر المؤقت حاليًا في 5 يناير 2024، في حين ستتبع جلسة الاستماع للأمر الدائم في 6 مارس 2024.

ويأتي هذا الطلب بعد اتهام أيقونة البوب شير في سبتمبر الماضي باستئجار أربعة رجال لاختطاف ألمان (47 عاما) كوسيلة لمنعه من رؤية زوجته السابقة وتطهيره من المخدرات، ونفت شير بعد ذلك المزاعم بأنها دبرت عملية اختطاف.

وقال شير لـ موقع People "هذه الإشاعة غير صحيحة"، وفي حين رفضت المغنية التعليق أكثر، إلا أنها أكدت أن الوضع مرتبط بقضايا إدمان ألمان.

وقال شير للنشر: "أنا لا أعاني من أي مشكلة لا يعاني منها ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة".