كيت ميدلتون تتقرب من الملك تشارلز أكثر من الأمير وليام

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية تقريراً، قالت فيه أن مصادر مقربة من الأسرة الملكية البريطانية اعتبرت أن كيت ميدلتون مستعدة للقتال من أجل التاج، لذلك تسعى جاهدة للتقرب من الملك تشارلز الثالث.



وأشار التقرير إلى جهود كيت خلال مساعدتها الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، في استضافة أكثر من 500 عضو من السلك الدبلوماسي، وذلك فيحفل الاستقبال السنوي، في قصر باكنغهام يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال المصدر المقرب من العائلة المالكة أن كيت سعيدة بمنحها قطعة الحلي المفضلة لدى الأميرة الراحلة ديانا، وهو تاج "عقدة العشاق" التاريخي، وارتدته في عدد من المناسبات الكبيرة، كما اعتبر المصدر أنها بارعة في أداء دور مهم بتمتين علاقات الأسرة الحاكمة في بريطانيا على مستوى العالم، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: "من الواضح أنها والملك قريبان جداً، في بعض النواحي أقرب إليه من وليام".

كما كشف المصدر أن كيت تمكنت من تحسين العلاقة بين وليام ووالده الملك، بعد أن كانت "علاقة متوترة".