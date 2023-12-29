أريانا غراندي بتصرّف مفاجئ مع حبيبها..هذا ما كُشف عن حياتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة أريانا غراندي من المقرر ان تنتقل لتسكن مع حبيبها المغني إيثان سلايتر، الا ان الثنائي لم يعلّق بعد على هذا الخبر.



على صعيد آخر كانت قد أعلنت أريانا غراندي عن ندمها لخضوعها لإجراءات تجميلية خصوصاً حقن البوتوكس والفيلرز والذي برأيها أدى إلى تشوّه وجهها.

وقدمت غراندي نصائح للفتيات عبر مقطع فيديو ظهرت فيه على يوتيوب لصالح مجلة فوغ الشهيرة وهي تطبق على وجهها ماكياج الستينيات والكحل على طريقة عين القطة بضرورة التخفيف من اللجوء إلى هذه الطرق التجميلية مبكراً.