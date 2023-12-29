إلقاء القبض على محمد نجاتي في الجيزة.. والكشف عن السبب

ميرنا وليد - بيروت - ألقت أجهزة الأمن في الجيزة أمس الخميس القبض على الممثل المصري محمد نجاتي، بعد صدور حكم بسجنه سنة، بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الشرطة ضبطت محمد نجاتي خلال تنظيمها كميناً أمنياً، وصدر قرار بحبسه سنة على ذمة القضية رقم 1880 لسنة 2020 حصر 2257 لسنة 2020. وأخذت الشرطة محمد نجاتي إلى ديوان القسم، وتم عرضه على النيابة العامة، وتقدم محاميه للكشف عن موضوع حبسه.

من ناحية أخرى، كان محمد نجاتي قد انضم الى مسلسل "الحشاشين" لـ كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال.