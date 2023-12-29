قصة حب جديدة بين أحمد السعدني ومايان السيد

ميرنا وليد - بيروت - يعود الممثل المصري أحمد السعدني في فيلم جديد بعنوان "ولنا في الخيال حب"، وذلك بعد غياب لفترة قصيرة.

ويشارك أحمد السعدني في بطولة الفيلم الممثلة المصرية مايان السيد، بالإضافة إلى الممثلين عمر رزيق وعفاف مصطفى، إخراج سارة رزيق.

وتدور أحداث فيلم "ولنا في الخيال حب" في إطار رومانسي، إذ يحكي قصة أستاذ جامعي ذو طبع انطوائي، تقتحم حياته طالبة من بين طلابه في الجامعة، لتتطور الأحداث في إطار كوميدي طريف، ويجد نفسه متورطاً في علاقتها بحبيبهان ومن ثم يضطر لمواجهة نفسه، وتستمر أحداث الفيلم.

وكان الممثل أحمد السعدني قد شارك مؤخراً بمسلسل "سيب وأنا أسيب"، الذي شاركته في بطولته الممثلة المصرية هنا الزاهد.

ومسلسل "سيب وأنا أسيب" من من تأليف رنا أبوالريش، وإخراج وائل إحسان، وبطولة أحمد السعدني، هنا الزاهد، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، محمود البزاوي، محمد جمعة ويارا جبران.



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