شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عاما على فيلم "الأيدى الناعمة"..أيقونة الاحتفال بعيد العمال فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 60 عاما على فيلم " الأيدى الناعمة"، حيث عرض في 29 ديسمبر 1963، والفيلم أيقونة الاحتفال بعيد العمال في السينما المصرية التى تأكد على أهمية العمل فيلم "الأيدى الناعمة" بطولة أحمد مظهر، صباح، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، أحمد خميس، إخراج محمود ذو الفقار.

تدور أحداث الفيلم حول أحد الأمراء الذين أفلسوا بعد الثورة ويتعرف بشاب حاصل على درجة الدكتواره لكنه عاطل، يقترح على الأمير أن يستغل القصر بتأجيره مفروشًا للأمير ابنتان ينكر وجودهما لأن الكبرى تزوجت من مهندس بسيط والصغرى تبيع لوحاتها التى ترسمها.

يتفق الدكتور مع ابنتى الأمير على أن يسـتأجر زوج الابنة الكبرى ـ الذى لم يره الأمير مع أخته الأرملة وأبيهما ـ القصر ، وتزول قطيعته مع ابنتيه ويعمل مرشدًا سياحيًّا ويتزوج من الأرملة كما يتزوج الدكتور من الابنة الصغرى للأمير.

وفى لقاء سابق للنجمة ليلى طاهر عن أن فيلم الايدي الناعمة، قالت" هو الاقرب لقلبى كل نجم أو نجمه فيه كان يشيل فيلم لوحده، وانا لما اتعرض عليا العمل كنت مخضوضة لاني كنت جديدة واتخضيت من أسماء النجوم والنجمات وقلت لنفسي أنا كده هضيع وسطهم وقلت للمخرج انا خايفة وقال لى وقتها:" اختيارك تم بعناية اشتغلي مع الكبير تكبري، واوعي تشتغلي مع الاقل منك عشان إنتي تكبري، لان ده هياخدك وتنزلي تحت ودي النصيحة اللي حطيتها في ودني وتعاملت مع كل النجوم الكبار بعدها".