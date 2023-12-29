موسم الرياض يحتفي بأطفال جمعية سند الخيرية لدعم مرضى السرطان

ضمن خدماته المجتمعية احتفى موسم الرياض في نسخته الرابعة، بعدد من أطفال جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، حيث استقبلهم بمنطقة رياض زوو، إحدى مناطق الموسم في زيارة ترفيهية، استمتعوا من خلال بالتعرف على العديد من الحيوانات الأليفة والنادرة.

وقد أمضى الأطفال أوقات ممتعة ومفرحة عبر التجول في الحديقة التي تشكل أحد أبرز مظاهر الطبيعة في العاصمة الرياض، وسط التفاعل من مجموعة كبيرة من الطيور وأنواع أخرى من الحيوانات.

كما استكشف أطفال مرضى السرطان خصائص عدد من الحيوانات، وشاهدوا مجموعة من العروض المتنوعة والتحديات المختلفة، وعدد من التجارب التعليمية المميزة من خلال الجولة حول الحديقة.

وتشكل زيارة أطفال جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان إلى منطقة رياض زوو، أحد المبادرات المجتمعية التي يقدمها موسم الرياض بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والجهات ذات الخدمات الإنسانية، لإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من أنشطة الموسم لتلك الجهات ومنسوبيها والمستفيدين منها في جميع أنحاء المملكة.