رنا رئيس تتحدث لأول مرة عن سبب انفصالها عن خطيبها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية رنا رئيس عن سبب فسخ خطوبتها التي حصلت في بداية 2023 بعدما عرض عليها خطيبها السابق الزواج بطريقة رومانسية أمام الجميع خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي".
قالت رنا رئيس: "أكيد بننجرح لأن إحنا أشخاص حقيقيين، وفي الآخر إحنا بشر، بنعيش التجربة بكل حالاتها، لما ارتبطنا أنا ويسري علي، كنت مبسوطة، ولما انفصلنا زعلت، لأنها مشاعر حقيقية". عن سبب الانفصال، قالت خلال حديثها في برنامج "تفاعلكم" : "كان في خلاف في الشخصية مكنش باين وظهر بعد الخطوبة"
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