خاص بالفيديو- أنطوانيت عقيقي: "زوجي طوني عاد لا يُعجبه هذا الموضوع" وتصريح جريء عن الدراما اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - تحظى الممثلة اللبنانية أنطوانيت عقيقي بمحبة كبيرة من قبل الجمهور، فمن منا لا يعرف مسلسل "بنات عماتي وبنتي وأنا"؟ الى جانب تميزها في الكثير من الأعمال، نذكر منها: "راحوا، أولاد آدم، زوج تحت الإقامة الجبرية، جمهورية نون، دفعة بيروت، كارما"، وحالياً مسرحية "مش بس عالميلاد"، للأخوين فريد وماهر الصباغ، والتي تضم الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلين ريمون صليبا ورفيق فخري وجوزيف آصاف وغيرهم.



موقع "الفن" تواجد في كواليس المسرحية، وأجرينا لقاء مع أنطوانيت عقيقي، تحدثنا فيه عن مشاهدها في مسرحية "مش بس عالميلاد" مع الممثل ريمون صليبا، وتعاونها مع الأخوين فريد وماهر الصباغ، ومساندة زوجها الممثل طوني عاد لها، وموقفها من الدراما اللبنانية.