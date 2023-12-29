ميرنا وليد - بيروت - تحظى الممثلة اللبنانية أنطوانيت عقيقي بمحبة كبيرة من قبل الجمهور، فمن منا لا يعرف مسلسل "بنات عماتي وبنتي وأنا"؟ الى جانب تميزها في الكثير من الأعمال، نذكر منها: "راحوا، أولاد آدم، زوج تحت الإقامة الجبرية، جمهورية نون، دفعة بيروت، كارما"، وحالياً مسرحية "مش بس عالميلاد"، للأخوين فريد وماهر الصباغ، والتي تضم الممثل يوسف الخال، الفنانة كارين رميا، الممثلين ريمون صليبا ورفيق فخري وجوزيف آصاف وغيرهم.
موقع "الفن" تواجد في كواليس المسرحية، وأجرينا لقاء مع أنطوانيت عقيقي، تحدثنا فيه عن مشاهدها في مسرحية "مش بس عالميلاد" مع الممثل ريمون صليبا، وتعاونها مع الأخوين فريد وماهر الصباغ، ومساندة زوجها الممثل طوني عاد لها، وموقفها من الدراما اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أنطوانيت عقيقي: "زوجي طوني عاد لا يُعجبه هذا الموضوع" وتصريح جريء عن الدراما اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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