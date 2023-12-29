الدكتورة يومي: "احترقت والمزح قلب جد"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الدكتورة يومي بفيديو جديد على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".
ولاقى هذا الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة.
على صعيد آخر، أحدثت الدكتورة يومي جدلاً بعد ردّها على أحد المتابعين، الذي طلب منها أن تشتري له هاتفاً، اذ نشرت مقطع فيديو قالت فيه: "أنا مديونة والديون فوق راسي".
وقد لاقى هذا الفيديو رواجاً كبيراً أيضاً بين الجمهور.
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