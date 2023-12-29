بوراك دينيز يثير الجدل بطريقة جلوسه في الكنيسة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل التركي الشهير بوراك دينيز صورة له خلال قضائه بعض الوقت في إحدى الدول الأوروبي. وخلال جولته السياحية زار إحدى الكنائس الضخمة والمعروفة، والتقط بعض الصور له خلال تواجده هناك، وشارك صورة ظهر فيها وهو واضعاً "رجل فوق رجل"، ما يعتبر تصرفاً غير مقبولاً في الكنيسة، لأنه لا يجب الجلوس فيها بهذه الطريقة وأمام المذبح.

ودافع عدد من المتابعين عن بوراك دينيز، مشيرين إلى أنه ربما لا يعرف هذا التفصيل، ولم تكن نيته الإساءة الى الديانة المسيحية، مثلما روّج البعض.

يشار الى أن بوراك دينيز يحقق نجاحاً عالمياً بثنائيته مع الممثلة التركية هاندا أرتشيل، من خلال مسلسلهما "شخص آخر".

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