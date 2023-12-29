شمس الكويتية عن آسر ياسين: "أول مرة أشوفه" وماذا عن أحمد عز وأحمد السقا؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة شمس الكويتية ضجة بعد قولها انها لا تعرف الممثل المصري آسر ياسين، ولا تتابع المسلسلات العربية، وذلك بعد عرض صور الممثلين أحمد السقا وأحمد عز وآسر ياسين.



وقالت شمس: "أقسم بالله ما أعرف لهم شيء، وآسر ياسين أول مرة أشوفه".

وأضافت: "مش بما إني فنانة وأطلع على المسرح لازم أكون متابعة الكوكب الفني، وأنا لا أتابع الدراما والأفلام العربية".

وتابعت: "في المرحلة القادمة أنا مستقرة في مصر، وبيتي هنا من زمان".

جاء حديث شمس في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر.