الأوبرا تستقبل العام الجديد بحفل للسيمفوني وسهرة طربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، العام الجديد 2024، مساء يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر بحفلين، يُقاما في الثامنة مساء، الأول على المسرح الكبير والثاني في معهد الموسيقى العربية.

يحيي حفل المسرح الكبير أوركسترا القاهرة السيمفوني، مقدما أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان، مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال أكابيلا للأطفال بقيادة دنيا أكرم وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، أوفنباخ وغيرهم.

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، تأتي ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشي، وتضم نخبة مختارة من أعمال "كوكب الشرق" أم كلثوم التي شكلت وجدان الجمهور المصري والعربي، يؤديها كل من: نهاد فتحي، بسملة كمال ورحاب مطاوع .