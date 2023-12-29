شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد سينما 2023.. 4 فنانين دخلوا عالم نجوم شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العام السينمائى 2023 رواجاً سينمائياً كبيراً على مستوى الإنتاج وعدد الأفلام التي تم طرحها في دور العرض على مدار المواسم السينمائية المختلفة طوال العام، ومن اللافت للانتباه هذا العام هو صعود عدد من الفنانين ودخولهم قائمة نجوم شباك التذاكر لأول مرة وتحقيق أفلامهم إيرادات مرتفعة ليضعوا نفسهم على خريطة الصناعة كنجوم شباك خلال الفترة المقبلة.

أحمد داود دخل عالم نجوم شباك السينما في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ تصدره بطولة أفلام والمنافسة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلمه "يوم 13" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر 2023 إيرادات تخطت 31 مليون جنيه 23 مليون جنيه، ليثبت قدمه كواحد من نجوم الشباك لاسيما وأنه في فيلمه 122 أيضاً الذى سجل أولى بطولاته المطلقة في السينما حقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 25 مليون جنيه عام 2019.



احمد داود

يذكر أن فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

أكرم حسنى أيضاً وضع قدمه في عالم نجوم شباك السينما، بعدما حقق فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، إيرادات تخطت 42 مليون جنيه في موسم صيف 2023، وذلك في أول مرة يدخل فيها أكرم المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى بعد تحقيقه نجاحات عدة في الدراما والسينما.



اكرم حسنى

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

محمد ممدوح هو الآخر من النجوم الذين وضعوا أنفسهم في قائمة نجوم شباك السينما الجدد، بعدما تصدر بطولة فيلم "وش فى وش" الذى تم عرضه موسم صيف 2023، وحقق إيرادات بلغت 35 مليوناً و500 ألف جنيه، ليكون ممدوح وفيلمه من مفاجآت سينما 2023، ويضع نفسه على خارطة شركات الإنتاج في اسناد له البطولات السينمائية خلال الفترة المقبلة.



محمد ممدوح

فيلم "وش في وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

محمد فراج أيضاً من مفاجآت سينما 2023 بعدما حقق بفيلمه الجديد "فوى فوى فوى" الذى يعود فيه لتصدر البطولة السينمائية بعد سنوات من أول بطولة قدمها في فيلم "القشاش" عام 2014، ايردات كبيرة اقتربت من 33 مليون جنيه مع إشادات بالفيلم على المستوى النقدى كذلك.



محمد فراج

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وبالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.