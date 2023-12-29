إيناس الدغيدي: "الخيانة طبع في الرجل والمجتمع يعتبره بطل"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن خيانة الرجل وموقف المجتمع منه، قائلة: "كل الرجالة أو 85% منهم خاينين، والخيانة طبع في الرجل أكثر بكثير من الست، لأنه المجتمع يعطيه هذا الحق".



وتابعت: "الرجل الخائن في المجتمع الناس لا تحاسبه حساب عسير كما تحاسب المرأة، والمجتمع يعتبره بطل ودونجوان ولذيذ بما فيهم بعض السيدات".

وأضافت إيناس الدغيدي: "بعض الستات بيحبوا الراجل الشقي، و يبقى بالنسبة لهم تحدي إنها توقع واحد منهم".

وجاء حديث إيناس الدغيدي في برنامج "حبر سري"مع الإعلامية أسما إبراهيم.