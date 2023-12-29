ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن خيانة الرجل وموقف المجتمع منه، قائلة: "كل الرجالة أو 85% منهم خاينين، والخيانة طبع في الرجل أكثر بكثير من الست، لأنه المجتمع يعطيه هذا الحق".
وتابعت: "الرجل الخائن في المجتمع الناس لا تحاسبه حساب عسير كما تحاسب المرأة، والمجتمع يعتبره بطل ودونجوان ولذيذ بما فيهم بعض السيدات".
وأضافت إيناس الدغيدي: "بعض الستات بيحبوا الراجل الشقي، و يبقى بالنسبة لهم تحدي إنها توقع واحد منهم".
وجاء حديث إيناس الدغيدي في برنامج "حبر سري"مع الإعلامية أسما إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس الدغيدي: "الخيانة طبع في الرجل والمجتمع يعتبره بطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.