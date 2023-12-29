نعيم حلاوي يعلق على حادثة التلفريك في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل اللبناني الكوميدي نعيم حلاوي على الحادثة التي حصلت في لبنان يوم أمس وهي أن عدد من اللبنانيين من مختلف الأعمار علقوا في مقصورات تلفريك جونية بعد أن تسبب عطل فني في تصادم مقصورتين، مما أدى إلى توقّف حركة الرحلات صعودا ونزولا.



نعيم حلاوي كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"كنا مفَكرين التلفريك تابع لوزارة السياحة طلع انو تابع لوزارة الطاقة (وكل الطاقات) ما معقول كيف هالجماعة جامعين المجد من أطرافه".

تجدر الإشارة أنه تم يوم أمس إنقاذ جميع العالقين.