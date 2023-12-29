وصيفة ملكة جمال لبنان بالفستان الأبيض.. هل دخلت القفص الذهبي؟ - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2022 وعارضة الأزياء لارا هراوي صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية فستان عروس أبيض، من تصميم المصمم اللبناني أبولو، وتميز الفستان بقصة الأميرات، مع طرحة طويلة مزخرفة، وبدت لارا في غاية الجمال.



وتعتبر لارا من أكثر عارضات الأزياء اللبنانيات شهرة، وقد حققت شهرة أوسع بعد مشاركتها العام الماضي بمسابقة ملكة جمال لبنان، ونالت إعجاب لجنة التحكيم بحضورها وثقافتها.

ودائماً ما تشارك لارا متابعيها صوراً لها من جلسات التصوير، لذلك فقد عرف الجمهور أنها لم تتزوج، وهذه الصورة هي من جلسة تصوير جديدة لها.