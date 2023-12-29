هكذا أمضى كل من ماريا كاري وديفيد بيكهام وجيسيكا ألبا وبلايك لايفلي عيد الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - عيد الميلاد بالنسبة للمشاهير هو وقت للراحة مخصص لتمضيته مع العائلة والأصدقاء ولكل منهم أسلوبه وطريقته وعاداته. ماريا كاري تحب الركوب على مزلقة وبلايك لايفلي تنام مع شقيقاتها في سرير واحد.

ماريا كاري ماريا كاري

كشفت ماريا كاري لـ Redbook Magazine ان الإحتفال بعيد الميلاد يبدأ في 23 كانون الأول / ديسمبر بالركوب على مزلقة في أسبن، تجرها الخيول، حيث تجتمع مع أصدقائها وأولادها ويشربون الكاكاو ويغنون.



بلايك لايفلي بلايك لايفلي

بلايك لايفلي لها خمس شقيقات وهم يتمددون في سرير واحد صباح الميلاد ويتحادثون لساعات. أما زوجها ريان رينولدز الميلاد بالنسبة له هو التواجد مع أولاده الأربعة وأفراد العائلة.

ديفيد بيكهام ديفيد بيكهام

يمضي ديفيد بيكهام عيد الميلاد مع عائلته في لندن مع العائلة وكانت جدته تلزمهم بالإستماع الى خطاب الملكة يوم الميلاد وهذا ما إلتزم به هو مع أولاده. وتلقائياً ستستمر العادة نفسها مع الملك تشارلز.

ألبا جيسيكاألبا

الميلا​​​​​​​د بالنسبة​​​​​​​لـ جيسيكا​​​​​​​ألبا يعني إجراء مسابقات في الطبخ والغناء وعندما تجتمع العائلة والأصدقاء يحتفلون ويغنون.