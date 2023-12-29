آخرهم محمود عبدالعزيز.. نجوم أطلقت أسماؤهم على الشوارع

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق اسم الفنان محمود عبدالعزيز على محور بمدينة العلمين نوعاً من التكريم والتقدير لمشواره الفنى حيث أمتع الملايين بأعماله التى تظل خالدة ولم يكن محمود عبدالعزيز الأول حيث تم إطلاق أسماء عدد من النجوم على شوارع وميادين مصر تقديراً لهم وتكريماً لما قدموه من أعمال.

وكان أبرز هؤلاء النجوم الذين أطلقت أسماؤهم على شوارع وميادين مصر كلاً من الفنان محمود عبدالعزيز والفنان عادل إمام والفنانة يسرا والفنان محمود ياسين والفنان سمير غانم والفنان فؤاد المهندس.

حيث وجه الفنان محمد محمود عبدالعزيز رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إطلاق اسم والده الراحل محمود عبدالعزيز على محور بمدينة العلمين، تقديرًا لمشواره الفنى الكبير.

وكتب محمد محمود عبدالعزيز، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: شكر خاص للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم.

وأضاف: «شكراً لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى أسعدنا كثيرًا والذى يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانيها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

كما أطلق اسم محمود عبدالعزيز على ميدان صينية الورديان وذلك فى مايو 2017، حيث وافقت محافظة الإسكندرية على إطلاق اسم الفنان على ميدان صينية الورديان التابعة لحى غرب.

أما الفنان فؤاد المهندس الذى ترك إرثاً كبيراً من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن فقد تم إطلاق اسمه على شارع الياسمين بالزمالك، فى مارس 2009، وذلك بعد مرور 3 أعوام على رحيله، فى 16 سبتمبر 2006 وذلك بتوجيهات من محافظ القاهرة.

وكان للفنانة يسرا أيضاً نوع من التقدير الخاص حيث أطلق اسمها على شارع بالجونة فى مدينة الغردقة، فى إطار تكريم تاريخها الفنى الحافل وذلك فى أغسطس 2018.

أما نجم الكوميديا سمير غانم تم إطلاق اسمه على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائرى وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك فى أغسطس 2021.

أما الفنان محمود ياسين تم إطلاق اسمه على شارع طرح البحر 2 سابقاً، وذلك تقديرًا لمشواره الفنى وذلك بقرار من محافظ بورسعيد فى مارس 2021 وذلك تقديراً لمشوار ابن بورسعيد الفنى الحافل بالكثير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

بينما وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبرى الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من رموز الوطن على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديراً لما قدموه فى سبيل الوطن.