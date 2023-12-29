"أول مشهد يجمعنا"..أحمد زاهر وحسن الرداد في كواليس "محارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد زاهر عن صورة تجمعه مع الفنان حسن الرداد في كواليس مسلسل "محارب" المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

ونشر زاهر، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. أول مشهد يجمعنا في الحياة من مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي".

وأضاف زاهر: "أدعولنا نعمل حاجة تعجبكم بإذن الله، يا رب التوفيق من عندك يا رب".

يذكر أن، مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.