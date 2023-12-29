أول تعليق من محمد عادل إمام بعد عرض"أبو نسب" بالدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل النجم محمد عادل إمام، بتصدر فيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب"، التريند في عدد من الدول العربية بعد طرحه بالسينمات.

ونشر محمد إمام، صور توضح تصدره التريند، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله .. أبو نسب مع أول يوم عرض تريند رقم واحد في الدول العربية".

وكان محمد إمام، كتب تدوينة سابقة، عبر حسابه على إنستجرام، جاء فيها: "توكلنا على الله.. أبو نسب يغزو العالم..ابتداءً من الخميس ٢٨ ديسمبر".

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.