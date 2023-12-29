شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الممثل الكورى يو-تيو للموسم الثانى من The Recruit والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل الألماني الكوري يو-تيو إلى الموسم الثانى من سلسلة The Recruit، العمل الذى يطرح على منصة نتفليكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



يو-تيو

وذلك بعد أن أعلنت منصة نتفليكس تجديد مسلسل The Recruit لـ موسم الثاني، ومن المقرر أن يبدأ العمل على الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، ليطرح في خلال العام المقبل 2024، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، على أن يبدأ الموسم الثانى من نهاية الموسم الأول، حيث تم أسر أوين وماكس وحياتهم مهددة.

وذلك بعدما حصل مسلسل The Recruit على تقييم وصل إلى 70 %من قبل 23 ناقدا عالميا، و85 %من قبل 162 مشاهدا معتمدا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح حلقات العمل دفعة واحدة يوم 16 ديسمبر الجارى على منصة نيتفلكس.

العمل يدور في إطار دراما وأكشن، وقام الممثل الشاب نوح سينتينيو بلعب دور البطولة في مسلسل The Recruit الذي قام بتأليفه المؤلف أليكسي هاولي، وسيتكون من ثماني حلقات.

على أن يلعب كل من لورا هادوك وآرتي مان وكولتون دن وفيفيل ستيوارت ودانييل كوينسي أنوه وكريستيان برون وفوندي كورتيس هول وبايرون مان وأنجيل باركر وكايله زاندر دور البطولة في المسلسل ايضا.

ويدور مسلسل The Recruit حول أوين هندريكس (نوح سينتينيو)، محامي وكالة المخابرات المركزية الشاب الذي انقلب أسبوعه الأول في الوظيفة رأسًا على عقب عندما اكتشف رسالة تهديد من زميلة سابقة ماكس ميلادزي (لورا هادوك)، الذي يخطط لفضح الوكالة ما لم يبرئوها من جريمة خطيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وبالتالي سرعان ما يتورط أوين في عالم خطير وعبثي لسياسات القوة، بينما يسافر حول العالم على أمل إكمال مهمته وإحداث بصمة في وكالة المخابرات المركزية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".