شكرا لقرائتكم خبر عن من أكشن 2022 إلى ترفيه 2023.. هكذا اختلف مزاج جمهور السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مزاج جمهور السينما العالمية تغير من 2022 إلى 2023، فالعام الماضى كان بداية عودة الجمهور بشكل طبيعي للسينما من جديد بعد ابتعادهم عنها بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم منذ نهاية 2019، وكان المزاج العام حسب الإيرادات متجهاً للأكشن، ففى حصاد إيرادات السينما العالمية لعام 2022 احتل المركز الأول بقائمة الأفلام الـ10 الأعلى إيرادًا حول العالم فيلم الأكشن Top Gun: Maverick، وحقق إيرادات وصلت لأكثر من مليار و488 مليون دولار فى دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو من نفس العام بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Top Gun: Maverick تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عامًا في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفًا بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لبطل الفيلم توم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

ولم تمر سنوات طويلة، فبعد ذلك الحصاد بعام واحد وتحديدًا بالذهاب إلى حصاد إيرادات 2023، نجد أن المركز الأول بقائمة الأفلام الـ 10 الأعلى إيرادًا حول العالم، ذهب للنسخة الحية من فيلم الدمية الأشهر Barbie والذي يعد من أقوي أفلام الترفية، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 1,441,820,453 مليار دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 20 يوليو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.

وتدور أحداث فيلم Barbie فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.