شكرا لقرائتكم خبر عن من قطيعة 10 سنوات لخلاف بسبب غزة.. مشاكل أنجلينا جولى ووالدها فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الممثل جون فويت والد أنجلينا جولى، اليوم بعيد ميلاده، والذى اشتهر بخلافاته العديدة معهاً، والذى تسبب أحدها فى انقطاع العلاقة بينهما لمدة 10 سنوات، قبل أن يتصالحا عام 2011، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية بعيداً عن أعمال الثنائى اللذين اشتهرا بمسيرتهما السينمائية فى هوليود، ونسلط الضوء على أسباب تلك العلاقة بينهما، خاصة بعدما وقعا فى خلاف جديد بسبب دعم دعم أنجلينا جولى لغزة بينما يقف والدها داعما الكيان الصهيونى.

أبرز خلاف وقطيعة لمدة 10 سنوات

البداية من عام 2022 حينما نشبت أزمة كبيرة بين الثنائى عام 2002 بعدما اتهمها بأنها تعاني من «مشاكل عقلية»، فى حين صرحت بأنه أقام علاقة مع امرأه أثناء زواجه من والدتها، لكن براد بيت تمكن من إنهاء الخصومة بينهما فى 2011.

غزة تفجر خلافاً جديداً

حرصت نجمة هوليود أنجلينا جولي على التطرق لما يحصل فى غزة مؤخراً من خلال حسابها على موقع "إنستجرام" عبر منشور مطول، طالبت فيه بضرورة وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب على الفور مع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وأهاليها الذين يعانون الأمرين مما يحصل.

أنجلينا جولي لم تكتف بذلك، وإنما استمرت أيضاً فى التنديد بما يحصل، بعدما تطرقت إلى أنها زارت هذا المكان من قبل - فى إشارة لقطاع غزة – وتعلم كم المعاناة الذي يعانيها الأهالى هناك داخل القطاع، وبالتالي لا بد من إيصال المساعدات على الفور.

أنجلينا جولى تدعم غزة

وكتبت بالنص، "يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني شخص (نصفهم من الأطفال)، يعيشون تحت حصار شديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية، شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل البلاد حاليًا تشكل جزءاً صغيراً مما هو مطلوب وكانت تسلم بصورة أكثر قبل الضرب، فالتفجيرات تتسبب في خلق احتياجات إنسانية يومياً، والحرمان من المساعدات والوقود والمياه لا يمكن تسميته إلا أنه عقاب جماعي للشعب، وبالتالي فمن واقع الإنسانية لا بد من المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، فحياة الفلسطينيين والإسرائيليين وحياة جميع الناس على مستوى العالم لها أهمية متساوية".

جون فويت يهاجم ابنته

كل ما سبق لم يمر مرور الكرام على داعمي الكيان الصهيوني، إذ قوبلت بهجمات كبيرة منهم، لم تتخيل أنها ستصل لوالدها الذى يدعم إسرائيل بكل ما أوتي من قوة، حيث خرج في فيديو عبر حسابه على منصة X قال فيه ومن خلفه علم الولايات المتحدة الأمريكية إنه يشعر بالضيق من التصريحات الأخيرة لابنته أنجلينا جولي، لدعمها للقضية الفلسطينية.

وأضاف جون فويت واصفاً المقاومة في حماس بأنهم إرهابيون وحيوانات يحاولون إبادة اليهود والمسيحيين، كما ذكر أن الفلسطينيين حصلوا على الكثير من المال الذي لم يشاركوه مع أحد، واشتروا به الأسلحة ثم ختم كلامه بقوله: "وأنتم تعتبرون إسرائيل المشكلة؟!".