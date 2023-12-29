بالصور- أحمد زاهر يكشف عن المشهد الأول مع حسن الرداد من مسلسل “محارب”

خصّ الممثل أحمد زاهر المتابعين عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام بالصورة الأولى من كواليس تصوير مسلسل “محارب” المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

وظهر أحمد زاهر في المشهد الاول الى جانب زميله الممثل حسن الرداد، فعلّق على الصورة قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله أول مشهد يجمعنا في الحياة من مسلسل “محارب” رمضان ٢٠٢٤ تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي، حسن الرداد، أحمد زاهر ادعولنا نعمل حاجه تعجبكم بإذن الله يارب التوفيق من عندك يارب”.

مسلسل “محارب” من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، محمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وإلى جانب مسلسل “محارب” يشارك أحمد زاهر في رمضان القادم بمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بعد غيابه لثلاث سنوات عن موسم رمضان.

في سياق مختلف، يُعرض في صالات السينما للفنان حسن الرداد فيلم “بلوموندو” يشارك فيه الى جانبه كلّ من هاجر أحمد، محمد رضوان، رحاب الجمل، إنجي وجدان، يتناول قصة شاب في الثلاثين من العمر يقرر الاستفادة من سفر زوجته بداعي الولادة لينظّم حفلاً في منزل صديقه حيث يصطدم بأحداث متسارعة غير متوقعة تقلب الأمور رأسًا على عقب