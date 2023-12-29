يحمل رتبة ضابط في جيش الاحتلال.. مقتل فنان إسرائيلي في غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين وجندي في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على رأسهم المغني شاؤول جرينجليك، الضابط في الكتيبة 931، لواء «ناحال»، الذي قُتل في معركة شمال قطاع.

وكان شاؤول جرينجليك من بين المتسابقين في برنامج المواهب «الفنان الصاعد»، الذي يمثل فائزه إسرائيل في مسابقة “يوروفيجين” الغنائية.

وكان قد أدى عرضًا في البرنامج وهو يرتدي زي جيش الاحتلال يوم 3 الشهر الجاري، بينما كان في إجازة من تعبئته في الحرب على غزة.

وتداول ناشطون فيديو من تجربة أداء سابقة قدمها في برنامج غنائي، حيث أشادت لجنة التحكيم به، وقالت المطربة الإسرائيلية كيرين بيليس إنها شعرت بالراحة والأمان خلال تواجد غرينجليك بالزي الرسمي لجيش الاحتلال.

وقد واجهت مسابقة «يوروفيجن» جدلا واسعا مؤخرًا بعد أن طالب عدد من المشاهدين بمنع إسرائيل من المشاركة، وهددت أيسلندا بالانسحاب في حالة مشاركتها في المسابقة المنتظرة.

كما انتقد المغني أولي ألكساندر، الممثل لبريطانيا، دولة إسرائيل لما ترتكبه من فصل عنصري وإبادة عرقية ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى مطالبات باستبداله بمغني آخر، وردت «بي بي سي» بأنها لن توقف التعامل مع الفنان بسبب توجهاته السياسية.