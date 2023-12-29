It’s Ok.. إليسا تكشف أسرارها على نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر محبو النجمة اللبنانية إليسا عرض وثائقي خاص به بعنوان “It’s Ok” على منصة “نتفليكس” في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وجاء في الوصف التعريفي: “قصة لم تروَ بعد عن نجمة كما لم نرها من قبل.. أبعد من الانتصار والانكسار.. تجرأت على القيود، وانتفضت على التنمر، واجهت كل المعارك، وانتصرت على الخيبات.. وللمرة الأولى ستشارك الكثير مما في قلبها”.

وبدأ الإعلان الترويجي في كواليس تصوير كليب أغنيتها “بتمايل على الـBeat”، حيث قالت: “ما فيني صرخ مية مرة صرلي 3 ساعات”.

واشتكت إليسا في اللقطات المصورة من ظن الناس بأنها مغرورة ولئيمة، مؤكدة أنهم حين يتعرفون عليها جيداً، سيجدون العكس.

وأكدت معاناتها من ادمان الأدوية المضادة للاكتئاب، ومن التنمر على شكلها وملابسها منذ بداية مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى العنصرية الذكورية.

وأضافت: “تحدّيت ظلم المجتمع، العنصرية، الذكورية، أول مرة العالم بتشوفني هيك، في جرأة بكل شي”.

وتابعت: “في ناس كل ألبوم بِراهنوا إنو أنا ما رح إقدر أوصل للألبوم لي جاية”.