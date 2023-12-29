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هل تريد الاتصال بالرئيس الأمريكي جو بايدن؟ هذا هو رقم هاتفه

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هل تريد الاتصال بالرئيس الأمريكي جو بايدن لأي سبب؟ ليس هناك أي صعوبة في مهاتفة إذا كنت ترغب في فعل ذلك حيث نشر البيت الأبيض تغريدة على موقع “إكس” مساء الأربعاء جاء فيها ” اتصل معه، أو أبعث “زمارة / بييب” إذا رغبت في الاتصال مع الرئيس بايدن”.

ونشر البيت الأبيض مجموعة من الأرقام قال إنها رقم هاتف بايدن.

وشكك العديد من المعلقين بهذا الرقم، وكتب أحدهم ” أنصح الجميع بعدم مراسلة هذا الرقم”.هل تريد الاتصال بالرئيس الأمريكي جو بايدن لأي سبب؟ ليس هناك أي صعوبة في مهاتفة إذا كنت ترغب في فعل ذلك حيث نشر البيت الأبيض تغريدة على موقع “إكس” مساء الأربعاء جاء فيها ” اتصل معه، أو أبعث “زمارة / بييب” إذا رغبت في الاتصال مع الرئيس بايدن”. ونشر البيت الأبيض مجموعة من الأرقام قال إنها رقم هاتف بايدن. وشكك العديد من المعلقين بهذا الرقم، وكتب أحدهم ” أنصح الجميع بعدم مراسلة هذا الرقم”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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