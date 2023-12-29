كارول سماحة بإطلالة فاتنة جديدة.. جمال وأناقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة، صورًا جديدة لها على حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”، حيث لفتت الأنظار إليها بإطلالة أنيقة مميّزة خلال الحفل الذي احيته في نادي Analogue على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتألقت كارول في الصور بثوب قصير من اللون الأخضر تميّز بقصّته التي أبرزت أنوثتها، واختارت ترك شعرها منسدلاً على كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا يتناسب مع إطلالتها الراقية، فبدت كعادتها في غاية الأنوثة والجمال، وعلّقت قائلةً: “بيروت تنبض”.

وكانت ظهور كارول سماحة لافتًا فتحوّلت إطلالتها إلى حديث الجمهور، إذ فاعل عدد كبير من المتابعين مع صورها، فترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبرت عن إعجابهم بالستايل الجديد الذي اعتمدته في الحفل.

الجدير ذكره أن كارول سماحة أحيت خلال الأيام الماضية أمسيتين ميلاديتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الأمسية الأولى في 16 الشهر ضمن مهرجان Beirut Chants Festival والأمسية الثانية في 27 الشهر في SSCC سيوفي – الأشرفية، وقدّمت خلال الأمسيتين أغنياتها الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي أطلقتها في ألبوم Christmas Carole في عام 2020 وأصبحت من الأغنيات الكلاسيكية للعيد لدى الطوائف المسيحية.