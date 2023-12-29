“ناس مشوّهة فكرياً”.. إيناس الدغيدي تضع هذا الشرط للتعاون مع حلا شيحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “حبر سرّي”، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة “القاهرة والناس”، كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن شرطها للتعاون مع الفنانة حلا شيحة.

وقالت إيناس: “أهلاً وسهلاً بها لو الدور ليها، لكن أنا تكلّمت قبل كده في موضوع الحجاب، ولو هي قلعت الحجاب وراجعة تعيش الحياة كما يجب أن تكون في الفن، بدون إمساك العصا من النص، وعايزة ده ومش عايزة ده”.

وعن الفنانين الذين يحرّمون العمل في الفن، ثم يتراجعون عن مواقفهم، قالت الدغيدي: “دي ناس مشوّهة فكرياً مش عارفة هي عايزة إيه في الحياة، وإما إنك تختار وتتحدّى وتكمل أو تبعد عن اختيار الفن من الأساس، وبعدين ربّنا يحاسبنا إذا كان الفن حرام أو حلال مش إحنا نحاسب بعض”.

واعترفت إيناس الدغيدي بأنها عارضت فكرة عمل ابنتها في التمثيل قائلةً: “أي واحد اشتغل في الفن عارف إنه مجال صعب، ولا يحب أولاده يشتغلوا فيه، بسبب حكم الناس عليك والظروف والتحدّيات التي نواجهها”. وأضافت: “تمنيت إن بنتي لا تعمل بالفن، والحمد لله هي كان مش عايزة”.

يُذكر أن حلا شيحة تعاقدت أخيراً على بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، مع الفنان خالد النبوي، ويشارك في بطولته كل من: نشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعُرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، من بطولة: فاتن حمامة وأحمد مظهر وعدد كبير من النجوم.