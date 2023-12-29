أحمد سعد يطرح “كده لأ”.. الأغنية الرسمية لفيلم “أبو نسب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان أحمد سعد عبر قناته الخاصة في موقع “يوتيوب” وكل المنصّات الموسيقية، الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى “أبو نسب”، وهي بعنوان “كده لأ”، من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكان سعد قد نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة لأفيش الفيلم، وعلّق عليها قائلاً: “استنوا أغنية “كده لأ” من فيلم “أبو نسب” النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة “يوتيوب””.

فيلم “أبونسب” هو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ومحمد لطفي…، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وكان أحمد سعد قد شارك أخيراً في حفل “روائع السنباطي”، ضمن حفلات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، وحقق خلال الحفل نجاحاً كبيراً، حيث قدّم أغنية “لعبة الأيام” للراحلة وردة الجزائرية، وهي من ألحان رياض السنباطي، وسط تصفيق حارٍ من الجمهور.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد سعد الغنائية، أغنية “غصن الزيتون” التي طرحها أخيراً عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، دعماً للقضية الفلسطينية في ظل الأوضاع المأسوية في قطاع غزّة، بسبب القصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي من كلمات هيام طنطاوي وتوزيع محمد عاطف. وأغنية “ياليالي” التي غنّاها مع النجمة روبي، وهي أول دويتو غنائي يتعاونان فيه، والأغنية من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.