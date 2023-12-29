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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الراقصة صافيناز صورا لها خلال استمتاعها بعطلتها على البحر ومرتية مايوه باللون الاخضر الفوسفوري مع تنورة قصيرة سوداء ووضعت قبعة على رأسها والتقطت عدة صور من كل الجوانب وهذا ما عرضها لبعض الانتقادات اذ ظهرت السيلوليت في رجليها من الخلف عند الفخذين.
وعلى الرغم من ان جسم صافيناز رشيق وليها ليونة كبيرة جعلتها من أكثر الراقصات طلباً في مصر لكنها لم تسلم من انتقادات البعض الا انها هي لم ترد ولم تعلق. ومن المعروف ان صافيناز لا ترد ابدا على المسيئين الا نادراً.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز بالمايوه وتتعرض للسخرية بسبب السيلوليت بجسمها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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