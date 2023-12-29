صافيناز بالمايوه وتتعرض للسخرية بسبب السيلوليت بجسمها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الراقصة صافيناز صورا لها خلال استمتاعها بعطلتها على البحر ومرتية مايوه باللون الاخضر الفوسفوري مع تنورة قصيرة سوداء ووضعت قبعة على رأسها والتقطت عدة صور من كل الجوانب وهذا ما عرضها لبعض الانتقادات اذ ظهرت السيلوليت في رجليها من الخلف عند الفخذين.



وعلى الرغم من ان جسم صافيناز رشيق وليها ليونة كبيرة جعلتها من أكثر الراقصات طلباً في مصر لكنها لم تسلم من انتقادات البعض الا انها هي لم ترد ولم تعلق. ومن المعروف ان صافيناز لا ترد ابدا على المسيئين الا نادراً.