زوج الدكتور خلود يُحدث ضجة بهديته لزوجته..اليكم ما قام به-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة، قام زوج الدكتورة خلود بمفاجأتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بتقديم هدية قيّمة لها ، وي عبارة عن يخت، وقد نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو وهي على متن اليخت، معلّقة بالقول: "كثر الله خيرك، مانحرم منك، تعيش و تهديني و اهديك، و ربي لا يغير علينا ولا يفرق بينا".



على صعيد آخر مرت الدكتورة خلود مؤخرا بوعكة صحية خطيرة، وخضعت لعملية جراحية دقيقة بالقلب، اذ تضاعف نبضها إلى أن وصل إلى 286 من غير مجهود، مع انخفاض حاد في الضغط الشرياني، وكانت أشارت الى أنها تعاني من كهرباء زائدة في القلب ناشرة صورة في صفحتها الرسمية كتبت عليها تعليقاً طالبة من متابعيها مساعدتها بالحديث عن تجاربهم مع عملية في القلب.