رحيل والد الممثلة إيمي إسلام

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والد الممثلة المصرية إيمي إسلام علي محمد العربي، وقد أعلنت عن الأمر من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت :"لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا وسندي وضهري وأغلى ما في حياتي الحاج علي محمد العربي.. أرجو الدعاء".

يذكر أن إيمي شاركت في فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، خالد الصاوي، جومانا مراد، نيللي كريم، شريف دسوقي، منذر مهران، إسلام إبراهيم، حسن محسن، محمد لطفي، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.