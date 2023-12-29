ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لقطة تظهر الفنانة اللبنانية إليسا وهي تمسك صدر الفنانة العالمية الراحلة داليدا في تمثالها النصفي الموجود في ساحة داليدا في حي مونمارتر بباريس.

هذه اللقطة التي انتشرت ذكرت الكثير من المعلومات أنها كانت من المفترض أن تكون موجودة في الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي It’s Ok، الذي يتحدث عن سيرة الفنانة اللبنانية إليسا بكافة جوانبها العملية والشخصية.

ونشير أن إمساك إليسا لمنطقة الصدر الموجودة في تمثال داليدا هو أمر متعارف عليه ويفعله جميع الناس مع هذا التمثال تحديداً حيث أن هناك تقليد مضمونه أن إذا الشخص أمسك صدر تمثال داليدا، سيأتيه الحظ السعيد.

كانت هذه تفاصيل خبر لقطة لإليسا وهي تمسك صدر داليدا تثير الجدل .. وهل حُذفت من تيزر فيلمها الوثائقي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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