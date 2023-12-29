أمينة تطرح كليب "ابو سماره" بعد ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة الشعبية أمينة، لطرح أحدث أغنياتها بعنوان "ابو سماره"، على طريقة الفيديو كليب خلال الساعات المقبلة تزامناً مع إحتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كليب "ابو سماره" كلمات ياسمينا، ألحان خالد سلطان ومحمد غنيم، توزيع إسلام شيبسي وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

آخر أعمال المطربة أمينة

وفى سياق أخر تنتظر المطربة أمينة، عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

وكشفت أمينة، أنها تطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جوده.

وجدير بالذكر بأن طرحت الشركة المنتجة خلال الفترة المنصرمة البوستر والبرومو الدعائى الأول ل فيلم "حمص وحلاوة"، وتصدر تريند السويشيال ميديا، بطولة أمينة، محمود الليثى وآخرين وتأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.