حصاد الثقافة 2023 | 450 عنوانًا متنوعاً لهئية الكتاب واستئناف سلسلة أدباء القرن العشرين

ياسر رشاد - القاهرة - حصاد وزارة الثقافة المصرية 2023 .. أعلنت وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلانى عن إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى إليها دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه عبر الهيئة المصرية العامة للكتاب.



نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار"على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، بمركز مصر للمعارض الدولية، وحلت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني “شخصية معرض كتاب الأطفال”.

الدكتور أحمد بهى الدين

وضم البرنامج الثقافي للمعرض قرابة الـ500 فعالية ثقافية متنوعة، وشارك به 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي: المجر-جمهورية الدومينيكان– وعدد من المؤسسات العربية، وخُصص للمرة الأولى جناح لدور النشر الناشئة التي تقدمت للمشاركة بالدورة الـ54 ، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، وبلغ مساحة الجناح 45 مترًا، كما تم به إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "الثقافة والفن للجميع"، تمثلت في طرح إصدار بأسعار مخفضة تبدأ من 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، وذلك لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب والقراءة، وصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 3 ملاين و600 ألف زائر.

450 عنوانًا تنوعت بين النشر العام والسلاسل وكتب الأطفال والمجلات

وأصدرت الهيئة خلال العام 450 عنوانًا تنوعت بين النشر العام والسلاسل وكتب الأطفال والمجلات، وأصدرت الهيئة قرارًا باستئناف سلسلة أدباء القرن العشرين، كما صدرت سلسلة "حكايات النصر"، احتفاءً بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب إطلاق مشروع "استعادة طه حسين"، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لوفاة عميد الأدب العربي، حيث يقدم 12 عنواناً تنوعت بين التأليف والتأليف المشترك والترجمة.



ونظمت الهيئة 23 معرضًا داخليًا في القاهرة والمحافظات، منها: "فيصل الرمضاني، الأوبرا، مكتبة الإسكندرية، كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، بور سعيد، رأس البر، نادي قضاة المنيا، شرم الشيخ، دمنهور، سوهاج، جامعة الأزهر"، كما شاركت في 12 معرضا دُوليًا منها "تونس، أبو ظبي، الشارقة القرائي لكتب الطفل، الشارقة الدولي، الرباط، الدوحة، غانا، عمان، كينيا، صربيا".

وتتعاون الهيئة مع وزارة الأوقاف في عدة مشروعات منها سلسلة "رؤية" التى صدر منها 64 كتابًا باللغة العربية و84 كتابًا بـ 14 لغة أجنبية، وسلسلة "رؤية للنشء" التي أصدر 24 كتابًا باللغة العربية، و31 كتابًا باللغات الأجنبية.