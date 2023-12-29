حصاد الثقافة 2023 |3000 ندوة ونشاط بالأعلى للثقافة وتكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - حصاد وزارة الثقافة المصرية 2023 ..كشفت وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلانى عن إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى إليها دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه عبر المجلس الأعلى للثقافة.

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بدء دورة عمل لجان المجلس، تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة.

الدكتور هشام عزمي

وشهد العام 2023 إقامة أكثر من 3000 ندوة ونشاط بالمجلس، كما تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير، والتي بلغ عدد المتقدمين لها 10068 طفلًا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلًا، في حين تقدم 204 طفلًا بأعمالهم يدويًا.

كما تقدم لنيل الجائزة في جميع المجالات المُعلن عنها، أطفال من أغلب المحافظات، وتصدرت محافظة أسيوط بعدد موهوبين ضخم بلغ 3436 طفلًا موهوبًا، ثم الوادي الجديد وتقدم منها 747 طفلًا، ثم الجيزة 730 طفلًا، والقاهرة 679 طفلًا، و الإسكندرية 650 طفلًا، وبورسعيد 376 طفلا، والدقهلية 339 طفلا، القليوبية 282 طفلا، البحيرة 272 طفلا، ودمياط 230 طفلا، والغربية 226 طفلا، المنيا 224 طفلا، الشرقية 196 طفلا، الفيوم 190 طفلا، سوهاج 184 طفلا، بني سويف 164 طفلا، الإسماعيلية 139 طفلا، قنا 160 طفلا، أسوان 114 طفلا، البحر الأحمر 121 طفلا، المنوفية 138 طفلا، شمال سيناء 88 طفلا، كفر الشيخ 159 طفلا، السويس 80 طفلا جنوب سيناء 77 طفلا، مطروح 40 طفلا والأقصر 34 طفلا.

وعدد من تقدم في فرع القصة بلغ 430 من الفئة العمرية الأولى، و399 من الفئة العمرية الثانية، أما في فرع الشعر فقد تقدم للفئة العمرية الأولى 167، وللفئة العمرية الثانية 334، بينما تقدم لفرع التأليف المسرحي 61 للفئة العمرية الأولى، و84 للفئة العمرية الثانية.

كما بلغ عدد المتقدمين في فرع الرسم 3642 للفئة العمرية الأولى، و3065 للفئة العمرية الثانية، في حين تقدم في فرع العزف 93 للفئة العمرية الأولى، و 90 للفئة العمرية الثانية، كما تقدم 232 للفئة العمرية الأولى في فرع الغناء، و369 للفئة العمرية الثانية.

وفى فرع التطبيقات والمواقع تقدم للفئة العمرية الأولى 192، وللفئة العمرية الثانية 286، وتقدم في فرع الابتكارات العلمية 372 للفئة العمرية الأولى، و252 للفئة العمرية الثانية.

ونظم المركز القومي لثقافة الطفل، 2700 فعالية، تضمنت الورش الفنية والحكي والتفاعلية، مبادرات قومية منها "معاك" بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، " كن فاعلاً" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الصالونات والملتقيات والمنتديات، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، صالون في محبه الوطن، وغيرهم من الفعاليات الثقافية، إضافة إلى الدورات التدريبية، وتنفيذ 52 نشاطا لذوي القدرات الخاصة، وغيرهما من الفعاليات التى نظمها المركز على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.