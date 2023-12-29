محمد رمضان يحتفل بتصدر "جعفر العمدة" قوائم البحث في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول مسلسله "جعفر العمدة" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا خلال عام 2023 على محرك البحث "جوجل".

ونشر "رمضان" صورة من قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثًا خلال العام وعلق قائلا: "الحمد لله 2023"، وحاز الخبر على إعجاب وتهنئة متابعيه قائلين: "الملك لا جديد، مبروك يا عمدة يا غالي، حب كبير يالاسطورة، أحلى رمضان، من زمان وانت نمبر وان".

وحقق مسلسل "جعفر العمدة" نجاحًا ونسب مشاهدة فاقت كل التوقعات وليس فقط في مصر ولكن بعدد من الدول العربية وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم الفنانة هالة صدقي، الفنان منذر رياحنة، الفنانة مي كساب، الفنانة إيمان العاصي، الفنان أحمد داش، الفنان طارق النهري، الفنانة منة فضالي، تأليف وإخراج أحمد سامي.

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية فـ إلى جانب مشاركته بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية أحيا جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الولايات منها شيكاغو، نيويورك، تكساس، كاليفورنيا، وديترويت، ولاقت الحفلات حضور كبير من قبل الجالية المصرية والعربية المقيمة هناك.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "أسد أسود" ويشاركه البطولة كلًا من الفنان ماجد الكدواني، محمود السراج، إسلام مبارك، أحمد عبد الحميد، علي قاسم، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال عام 2024.