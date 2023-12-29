إيناس الدغيدي عن تقديمها للمشاهد الجريئة: "الجمهور بيحب يشوف اللي ميقدرش يعمله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، عن إثارتها الدائمة للجدل في أعمالها السينمائية، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدغيدي، ببرنامج "حبر سري" عن تقديم المشاهد الجريئة والساخنة في السينما العالمية وكونها بوابة للشهرة والنجومية للعديد من النجوم العالميين: "كل النجوم وحتى العالميين اللي عملوا أفلام جريئة وفيها مشاهد ساخنة كان عندهم سيط وشهرة ونجومية أكتر من اللي معملوش، لأن الجمهور بيحب دايمًا اللي ميعرفش يعمله في الحياة يشوفوا في السينما، وفيه جمهور بيتفرج وبينتقد المشاهد دي وبيبقى عنده انفصام في الشخصية وكلنا كده ما احنا جزء من الجمهور".

واستكملت: "وفيه ناس بتعرف تتخطى الحتة دي وناس مبتعرفش وصدقيني كل الناس بتبقى داخلة عاوزة تتفرج على المشاهد دي، وتسمعي دبة الإبرة في صالة السينما في المشاهد دي مفيش صوت كله قاعد مركز وبيشوف يخلص الفيلم تلاقي دوشة عاوزينه تاني".

وأضافت: "ولما جبت هند صبري في مذكرات مراهقة.. هند صبري ممثلة علمتها التمثيل وهي أساسًا ممثلة وبنت كويسة جدًا وعملت مشاهد جريئة وجت من مجتمع جرئ فمكانتش خايفة وفيلم مذكرات مراهقة اتعرض على كتير من المصريات ورفضوه وهن ممثلات بقالهم وجود بس هند مرفضتوش وقالت لي أنا جاية من تونس من مجتمع مفتوح على الغرب أكتر وهي فنانة قدرت الدور أن المشاهد دي مهمة وعشان هي فنانة بجد".

يذكر أن، آخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كان فيلم "مجنون أميرة" عام 2009.