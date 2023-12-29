"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن بوستر ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان رامي صبري، عن اسم ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق" والمقرر طرحه مع بداية عام ٢٠٢٤.

وطرح رامي، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر التشويقي للألبوم الجديد، وعلق: "قريبا".

يتعاون "رامي" في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

وانتهى رامي صبري خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة.