أول تعليق من كريم قاسم بعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان كريم قاسم، رسالة لصناع مسلسل "زينهم" وجمهور العمل، بعد عرض الحلقة الأخيرة .

ونشر قاسم، صور له من الحلقة الأخيرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آخر حلقة من المسلسل.. أحب أشكر كل القائمين على العمل من أكبر لأصغر حد وكل زملائي الجمال الشاطرين وأشكر كل اللي تابع وحب شغلنا وشكرا على رسايل الحب والدعم".

وأضاف: "وأحب أقول أن خلاص جيمي إتعلم أنه مش هيمسك العصاية من النص تاني.. زينهم".

مسلسل"زينهم" تدور أحداثه حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى وتشريح الجثث وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، ويجسد أحمد داود شخصية طبيب شرعي يدعى زينهم وهو مدير المشرحة.

المسلسل بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، سلوى محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وإخراج يحيي إسماعيل.