إيناس الدغيدي:"لما بحب حد بقوله إن شاء الله تموت وبحلم بطلع السما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن حلم يروادها منذ الصغر، ومدى خوفها من الموت.

وقالت الدغيدي، ببرنامج "حبر سري": "عندي اعتقاد أني لما أحب حد أقوله إن شاء الله تموت، واعتقادي بالموت غريب محدش هيصدق، وعندي اعتقاد ان فيه حياة بعد الموت وأن الحياة اللي بعد الموت أريح وأحلى وأنقي وروحانية جدًا".

وتابعت: "أستاذ بركات لما مات أنا الوحيدة اللي كنت واقفة مع بناته وهو بيدفن وشوفته لما فتحوا الصندوق وتخيلت نفسي ساعتها أنا اللي ميته وكان نفسي يقفلوا عليا التربة عشان أرتاح وبقيت شايفة حاجة حلوة أوي في الموت".

واستكملت: "الموت عندي شئ جميل بس مش عاوزة أعيا.. عايزة أموت على طول ومنتظرة اليوم ده، عارفة لما تبقي منتظرة حاجة حلوة انتي رايحاها وعشان كدة لما بقول لحد إن شاء الله تموت مببقاش قصدي اشتمه وطبعًا هييجي يوم وأسيب أحفادي والمهم أني أمشي وأنا عارفة أنهم مرتاحين وعندي الموت له قدسية داخلية وروحانية فظيعة، عندي عالم بتاعي كده عايشة فيه".

وأضافت: "من وأنا طفلة صغيرة كنت بحلم أني بطلع في السما بعجلة وكل ما أطلع يسألوني انتي رايحة فين؟، أقولهم رايحة عند ربنا، وأدخل في السما والحلم ده فضلت أحلمه فترة طويلة ودلوقتي مع الضغوط في الحياة الحلم راح، وكنت دايمًا أقول الحلم ده لمامتي أني طايرة في السما وسط السحاب كانت تقولي اتغطي كويس".