إيناس الدغيدي تكشف تفاصيل لقائها مع شخصية مهمة وسبب توقف برنامجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، سبب عدم تقديمها موسم جديد من برنامج "شيخ الحارة"، وتفاصيل لقائها مع شخصية مهمة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وقالت الدغيدي، ببرنامج "حبر سري" سبب عدم تقديمها لموسم جديد من برنامج "شيخ الحارة": "مهنة الإعلام مش مهنتي، وأنا عملتها في الفترة اللي مبشتغلش فيها عشان بصراحة أكون متواجدة وحبيتها وعملت لي شهرة كبيرة جدًا عن شهرتي كمخرجة والناس كانوا يعرفوني اسما ولكن مكانوش يعرفوني الشكل ده يعني عارفين أن فيه مخرجة اسمها إيناس الدغيدي والبرامج هي اللي عملت الشهرة بتاعة إيناس الدغيدي".

وتابعت الدغيدي: "لما جيت عملت شيخ الحارة أول سنة عملتها وأنا لسه بستكشف الحكاية إيه، تاني سنة عملتها ونجحت جدًا ونجحت على مستوى العالم العربي وكان بيجيني تليفونات من العالم العربي مكنتش مصدقة وأنا عشت طول عمري بخرج مجاليش كم الإعجاب اللي في الأفلام زي شيخ الحارة".

وأضافت: "قعدت مع شخصية مهمة جدًا على المستوى السياسي والدبلوماسي وأنا بحترمه وهو صديق قالي يا إيناس البرنامج بتاعك ناجح وأن كل الناس مجنونة بالبرنامج، وقالي البرنامج ناجح لكن أنا مش شايفك في المكان ده لأن أنت عندك طول عمرك قضية شايلاها وحطاها في دماغك وبتكافحي عشانها قبلوها أو مقبلوهاش احنا حاسبينك على مثقفين مصر وأنا شايف أن البرنامج ده حلو بس مش بتاعك انتي مش انتي اللي هتقولي لواحد انت اتجوزت ولا اتطلقت وانتي مخك أكبر من ده، وأنا بقولك نصيحة أعملي برنامج بس اعملي برنامج آخر بفكر تاني ومفهوم تاني".

وأختتمت: "احترمت رأيه أو كان يمكن في شئ جوايا منه لأني ساعات كنت بقعد قصاد ناس بتوع سوشيال ميديا مش معروفين خالص وبيتكلموا عن جوازهم وطلاقهم وأنا مكنتش ببقى مبسوطة وآه الموضوع بيبقى تريند والناس كلها بتشوفه ودي برامج معروفة في العالم كله ولما كنت بقدم نفس النوعية من البرامج دي كنت بطالب بالجرأة والحرية وقررت بعدها اني مش هعمل برنامج تاني وده مش معناه اني مقدمش برامج تاني خالص وخلي بالك أنا ممكن تلاقيني مكانك أنا أخدت برنامجين من ناس قبل كده".