هكذا احتفل محمد حماقي بفوز الأهلي بـ كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل المطرب محمد حماقي، بفوز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على فريق مودرن فيوتشر.

ونشر حماقي، صورته مع لاعبي الأهلي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك للأهلي.. كأس السوبر في الجزيرة".

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال "NBE Super cup" بعد الفوز المثير على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2، مساء أمس الخميس.

وأقيمت مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري "NBE Super cup".

افتتح محمود كهربا التسجيل للأهلي في الدقيقة 12 ثم عزز حسين الشحات التقدم في الدقيقة 35.وفي 5 دقائق قلب موردن فيوتشر الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 76 و81 عن طريق عمر السعيد ومحمد محمود، لتتحول النتيجة على 2-2.وفي الدقيقة 114 أحرز موديست أغلى هدف له مع الأهلي بعد رأسية رائعة في شباك مودرن فيوتشر.وعاد كريم فؤاد ليسجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 117 بأسيست من موديست.

دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "مصطفى شوبير - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا"- حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر، كالتالي: "محمود عبدالرحيم جنش - جوناثان نجويم – محمد ربيعة – علي الفيل – باسم علي - غنام محمد – بيلو – محمد صادق – عبدالكبير الوادي - مروان محسن – أحمد عاطف".