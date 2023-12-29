شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يبذل مجهودًا كبيرًا لتشعر حبيبته بالخصوصية فى سهرة عشاء خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل النجم العالمى توم كروز مجهودًا كبيرًا ليجعل حبيبته الجديدة إلسينا خيروفا، تشعر بالخصوصية بعد أن حجز طابقًا كاملاً من المطعم لقضاء ليلتهما، حيث اصطحب النجم ابنة أحد أعضاء البرلمان الروسي إلى مطعم رفيع المستوى، وكان لديهما الطابق بأكمله لقضاء سهرتهما الخاصة.

تناول نجم هوليوود والزوجة السابقة لأحد الأثرياء الذين يتاجرون بالماس، عشاءً خاصًا بعيدًا عن أعين الكاميرات في أكثر مطاعم لندن تميزًا، وهو نوفيكوف في مايفير، وقال أحد المصادر المقربة عن موعدهم الليلي: "بدا توم محبوبًا جدًا وكان متمسكًا بكل كلمة كانت تقولها إلسينا.. لقد بدوا قريبين جدًا من بعضهما".

وحسب التقرير الذي نشره موقع geo.tv انضم إليهما حارس أمن أمريكي، الذي تدخل عندما طلب أحد الموظفين التقاط صورة، وكانت حبيبة توم ترتدي فستانًا لامعًا ومعطفًا من الفرو الأسود، في حين كان توم كريمًا للغاية وأعطى الموظفين إكرامية قدرها 100 جنيه إسترليني، قبل أن يخرج هو وإلسينا من الباب الجانبي إلى سيارة للهروب بعيد عن أعيون البابارتزى.



صديقة توم كروز الجديدة

وكان تقرير لموقع "ديلى ميل"، كشف أن النجم توم كروز يرتبط حاليًا بقصة حب مع فتاة روسية ابنة لشخصية بارزة في المجتمع الروسى، كما أنها كانت متزوجة في وقت سابق من تاجر الماس، وأكد التقرير بناء على مصدر - لم يتم ذكر اسمه - أن توم كروز البالغ من العمر 61 عامًا يرتبط حاليًا بعلاقة قوية من الفتاة التى تبلغ 36 عامًا فقط.

على جانب آخر يتلقى مجموعة من نجوم عالم السينما خلال الفترة الحالية هدية خاصة من النجم العالمى توم كروز في عيد الميلاد، وهى كعكة جوز الهند، التي تبلغ قيمتها حوالى 125 دولارًا، وهو ما أصبح الآن تقليدًا سنويًا، حيث يرسل نجم Mission: Impossible المئات من نفس الكعكة إلى الأصدقاء والزملاء، مع ملاحظة شخصية مكتوبة بخط اليد من الممثل العالمى.

تصنع كعكة جوز الهند البيضاء من قبل مخبز "دوان" في لوس أنجلوس، وفي السنوات الماضية، كان من بين النجوم الذين كانوا محظوظين بما يكفي للحصول على واحدة منهم توم هانكس، وكيرستن دونست، وجيمي فالون.

ووفقًا للتقارير، فقد عثر كروز على الكعكة لأول مرة في عام 2008 عندما أوصت بها زوجته كاتي هولمز من شريكتها النجمة ديان كيتون، وفقًا لتقرير SFGate الذي يأتي في موسم العطلات، يقوم المخبز المعني بتعيين أحد الموظفين خصيصًا للتعامل مع الطلبات.