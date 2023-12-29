هالي بيلي تتلقى هدايا بنصف مليون دولار من حبيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أغدق حبيب هالي بيلي، الملقّب بـ “دي دي جي” DDG، الهدايا عليها في عيد الميلاد هذا العام، بحيث أنفق نصف مليون دولار أميركي في هذه المناسبة.

ومن أبرز ما حصلت عليه المغنية والممثلة الأميركية، سوار Tiffany & Co. HardWear المصنوع من الذهب الأصفر (12700 دولار)، والذي وضعته فوراً على معصمها قائلةً: “لا أصدّق أنك جلبت لي هذا السوار الذي جرّبته في وقت سابق داخل المتجر”.

وفي مقطع آخر نُشر على “إنستغرام”، جلست بيلي على الأرض وقبّلت صديقها بعدما قدّم لها حقيبة “هيرميس بيركين” السوداء الكلاسيكية كهدية ثانية (يبلغ ثمنها 40 ألف دولار)، وزوجاً من أحذية Balenciaga الثلجية (1325 دولاراً)، ومجموعة من الأقراط المرصّعة بالماس عيار 2 قيراط من Bailey.

وكانت هالي بيلي قد أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي، أنها تعيش قصة “حب حقيقية” مع مغنّي الراب DDG، مؤكدةً أنها أول علاقة جادّة في حياتها.