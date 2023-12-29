لأوّل مرّة.. رنا رئيس تكشف سبب انفصالها عن خطيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة رنا رئيس ضيفةً على برنامج “تفاعلكم”، المذاع عبر قناة “العربية”، حيث أجابت على أسئلة عدة حول حياتها الشخصية وأعمالها الفنية وبداية عملها في الفن، وأعلنت للمرة الأولى أسباب انفصالها عن خطيبها، كما تحدثت عن تجربة خضوعها لعملية تجميل.

وقالت رنا رئيس إنها تألمت كثيراً بعد انفصالها عن يسري علي، لأنها في النهاية إنسانة ولها مشاعر، موضحةً: “أكيد بننجرح لأن إحنا أشخاص حقيقيين، وفي الآخر إحنا بشر، بنعيش التجربة بكل حالتها”.

وأضافت: “لما ارتبطنا أنا ويسري علي، كنت مبسوطة، ولما انفصلنا زعلت، والانفصال تم بسبب خلاف في الشخصية مكنش باين وظهر بعد الخطوبة”.

وعن الفنان الذي تتمنى العمل معه، قالت رنا إنها تتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز، كما تحدثت عن اختيارها للفنانة غادة عبد الرازق كمثل أعلى تحتذي به، مؤكدةً أنها تحب من المطربين صوتَي تامر حسني وأصالة نصري.

وتحدثت رنا عن أسرتها فقالت إن لها ستة إخوة، ثلاثة من والدتها وثلاثة من والدها، وهي الأخت الوسطى في العائلة.

وعن تركها الفن إذا ارتبطت بشخص طلب منها الاعتزال، قالت إذا كان هذا الشخص يستحق ذلك فمن الممكن أن تعتزل التمثيل.

يُذكر أن رنا رئيس شاركت في مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي عُرض خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، ركين سعد، هند عبد الحليم…، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج كريم العدل.